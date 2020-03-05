新冠肺炎：中醫藥有療效　治愈率超過70%

中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮早前表示，治療經驗表明中藥對於新冠肺炎輕症病人的治療有療效。中央指導組周三（4日）召開會議，初步證實6個中藥方劑、中成藥對治療新冠肺炎有明顯效果，包括清肺排毒湯、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊等。

國家中醫藥管理局初步證實有3個中藥方劑及3個中成藥，對治療新冠肺炎有明顯效果，除上述3款外，另包括化濕敗毒方、宣肺敗毒顆粒、血必淨注射液等藥物。

截至周二（3日），全國確診病例中以中醫藥治療病例達92.58％，以中醫藥治愈出院病例數佔治愈出院病例數超過70％；僅使用中醫藥治療並治愈出院的病例共88宗，其中輕症患者4人，普通症患者44人，重症患者40人。除服用中藥湯劑、中成藥，亦同時應用其他中醫醫療手法，包括針刺、艾灸、推拿、拔罐、穴位貼敷、中藥泡腳、五行音樂療法等。

臨床研究顯示，不同階段都適合用中藥，對於輕症和普通症患者，愈早服用中藥，就能較快改善症狀，減少向重症發展；而重症和危重症患者則實行中西醫結合，在改善發燒、呼吸急促、咳嗽等症狀有顯着優勢。對處於恢復期的人士，中藥可在降低肺纖維化、恢復肺功能等發揮作用，亦可食藥膳調理身體。