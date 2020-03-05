士兵冒警性侵未成年女生　手機驚見更多受害人影片

台灣嘉義19歲簡姓士兵涉嫌性侵一名16歲女高中生，受害人家屬約簡男談判時，將他痛毆一頓而鬧上警局。警方在檢查簡男手機時，赫然發現除了受害女高中生外，還有多名女子疑似遭他性侵的影片，估計受害者至少7人以上，且不乏未成年學生。警方正釐清受害者身份，同時呼籲她們挺身而出。

經警方調查，簡男是志願役士兵，目前服役於陸軍嘉義中庄257旅，透過線上遊戲認識化名「小玉」的高中生，為博取對方好感，簡男常提供各式寶物、武器幫助小玉。至2月8日，簡男假冒警察身份，約小玉在某校園見面，並向小玉訛稱她被網友提告要求賠償，脅迫小玉和他發生關係。小玉因擔心涉案，聽從簡男指示進入廁所遭對方性侵，過程還被拍下影片。小玉返家後行為異常，家屬詢問下揭發事件。

小玉父親氣憤不已，透過女兒手機遊戲和簡男對話，假意有另一女學生也想買寶物，約對方見面。簡以為又有獵物上鉤赴約，其後被痛毆一頓。警方獲報到場，查看簡男手機驚見受害女子不止小玉一人，懷疑簡男以此手法加害多名女子。經過多日調查，警方本月3日向嘉義地檢署申請搜索票，到營區將人帶回偵訊。簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送偵辦。

陸軍第十軍團指揮部周四表示，會配合檢警調查，並已對簡男記三大過及廢止原起役身份。