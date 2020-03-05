新冠肺炎：研究指病毒可傷肝　嚴重者恐肝衰竭

再有研究指出新冠肺炎病變除了在肺部之外，也會傷及其他器官。國際醫學期刊《刺針》周三（4日）發表中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心（302醫院）教授王福生團隊的評論文章，內容指不論是輕症還是重症患者，都存在一定比例的肝功能異常情況。

該名為《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》的文章稱，到目前為止，至少有7個相對大規模的病例研究報告表明，不同程度的新冠肺炎患者，部分出現肝基礎疾病、肝酵素偏高，甚至出現肝功能異常機會較高。

另一項研究報告了來自全中國552家醫院的1099名新冠肺炎患者，其中重症患者的轉氨酶水平高於非重症患者。在另一項研究中，8名亞臨床期新冠肺炎患者的谷草轉氨酶（AST）升高發生率，明顯低於診斷明顯的臨床期患者。因此，新冠肺炎嚴重患者的肝損傷較輕症患者更為普遍。

王福生團隊認為，新冠病毒感染者肝損害的直接原因可能是病毒感染了肝臟細胞，也可能是藥物的肝臟毒性所致。這解釋了不同研究中肝損傷的發生率存在較大差異。此外，免疫介導的炎症，如細胞因子風暴和肺炎相關的缺氧，也可能導致危重患者的肝損傷，甚至發展成肝衰竭。

因此，王福生團隊認為輕症患者的肝損傷通常是可逆的，無需任何特殊治療即可自愈。建議當出現嚴重的肝損傷時，需給予病人服用保肝藥物。