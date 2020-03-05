新冠肺炎：為防止復發　武漢方艙醫院停辦病人出院

內地新冠肺炎疫情持續，近日更有康復患者在隔離期間再度病發，送院搶救後不治。湖北武漢市江岸方艙醫院周三（4日）發出緊急通知，為減少患者病情復發，確保可徹底治愈，經研究決定周四（5日）起對所有擬出院病人，抽血時加做病毒抗體檢查。另經武漢多間方艙醫院證實，目前已暫停為病人辦理出院手續。

通知指出，根據市防疫指揮部最新通報，近期出院患者中復發者較多，需重新入院治療。為減少病情復發，確保患者徹底治愈，達到「零回頭」目標，決定對所有擬出院病人抽血加做病毒抗體IgM與IgG的檢查，確保完全康復才出院。該院負責人證實確有增加抽血檢查的程序，但未有透露具體抽血檢查的內容和原因。

武漢市漢陽國博方艙醫院負責人指，患者出院前需滿足4個標準，包括至少連續7天體溫正常，核酸檢測兩次陰性，CT報告對比有明顯的吸收、改善血氧飽和度達到95%以上；病人達出院標準後，需經管床醫生、醫療組長、專家組審核，最終交由專家組組長簽名，方可出院。他透露，該院此前每日有30至40名患者出院，但市疫情指揮部日前針對武漢市的方艙醫院，發出暫停執行病人出院的通知。

據了解，最新發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》，已針對部分患者出現核酸檢測複檢陽性的問題調整了出院後注意事項，將原來診療方案中出院患者「應繼續進行14天自我健康狀況監測」，改為「應繼續進行14天的隔離管理和健康狀況監測」。