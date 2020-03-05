新冠肺炎：財政部撥1104億人民幣防疫　已使用超過6成

新冠肺炎疫情持續影響內地經濟，國務院聯防聯控機制周四（5日）舉行新聞發布會，財政部副部長許宏子會上表示，截至周三（4日），內地各級財政共支出1104.8億元（人民幣，下同，約1260億港元）用作防疫資金，其中已用714.3億（約814億港元）；此外，湖北省國庫2月只有零星收入入庫，預計3月依然如此。

許宏才表示，湖北省今年1月的一般公共預算收入依然保持增長，但到了上月便有了比較大的變化；截至2月，湖北省國庫庫款餘額為1306億元（約1489億港元）。他又表示，隨着疫情防控和復產復工，預計湖北今個月的財政支出會相應增加。目前，已對湖北省建立國庫庫款周調度製度，第一周已為該省提前撥款350億（約399億港元），保證庫款資金周轉的需要。

許宏才又表示，財政部近日印發了《關於有效應對新冠肺炎疫情影響切實加強地方財政「三保」工作的通知》，對受疫情影響而出現的短期財政減收問題，提出了具體措施。他指預算能滿足地方財政三保（即保民生、保工資、保運轉）問題，目前沒有出現發薪困難的情況。