新冠肺炎：深圳飛杭州航班突然取消　航空公司稱上座率不足

新冠肺炎在內地肆虐，多個地方先後「封城」限制市民出入。內媒周四（5日）報道，廣東省深圳及廣州的機場，突以「公共安全原因」取消全部飛往浙江杭州的航班。深圳機場下午回應，指取消航班是提前調整，並非在當日運行中臨時取消。另有航空公司表示，由於部分航班上座率不足，而取消普遍性航班。

報道指出，有旅客原計劃乘坐當晚7時由深圳飛往杭州的CA1736航班，卻在周三（4日）深夜突然收到航空公司的短訊，告知其航班將取消。內媒記者發現，除了以上航班，深圳飛往北京、上海、南京等內地多個城市的航班，均顯示為取消狀態。中國國際航空的工作人員推斷，航班取消或與疫情有一定關係。

深圳機場下午4時回應，指涉事航空公司在編制航班時，根據需要提前進行的調整，並非在當日運行中臨時取消；又指當日航班運行正常，全日652班次中已有超過400班次如常升降運行，正常有序，未出現大量航班取消的情況。另有記者從某航空公司了解到，因部分航班上座率不高，而取消普遍性航班，公司目前正陸續恢復班次。