最高檢嚴打扶貧涉黑惡勢力　起訴逾萬人

最高人民檢察院周四（5日）召開新聞發布會，介紹過去兩年全國檢察機關案件。當中反映內地部分村官盜用扶貧資金，假以開發農田扶貧之名，改變土地用途獲利；又包庇涉黑惡組織在村中犯罪。當局共起訴超過2000宗，有關扶貧領域和涉黑惡勢力犯罪的案件，其中逾萬人涉案，強調中央打擊黑惡勢力犯罪已深入農村。

最高檢檢察委員會副部級專職委員萬春表示，農村生態環境保護領域的非法佔用農用地案，在近年頻生；當中全國有逾5.26萬畝土地被非法佔用、開墾、改變用途，包括耕地、草原，以及集體林地中的生態公益林。

全國檢察部門在兩年間，起訴大批村官和農村政府基層公務人員，他們利用職務，以發展農業設施為由，侵吞、私分扶貧資金；又在基本農田上建設大棚房、生態園、休閒農莊等獲利；更有部分村官以職務破壞選舉、行賄、包庇涉黑社會組織犯罪。

最高檢第一檢察廳長苗生明表示，農村村民委員會等基層組織或自治組織，出於「政績」衝動或利益驅使，往往或明或暗支持上述行為；且非法佔用土地方式多樣，如轉為水電站、採礦地、挖塘養魚等非農用途。當事人或派無關人員充當傀儡，以合法形式掩蓋非法目的，假借發展農業之名，大肆佔用耕地。

苗生明指出，為打擊上述犯罪行為，當局已於年初起施行的《土地管理法》中，進一步明確最嚴格的耕地保護製度，由原來的「基本農田」修改為「永久基本農田」，突顯國家對該狀況的法律態度；嚴打非法佔用農用地，導致耕地資源銳減，威脅國家糧食安全的情況。苗生明又表示，國家對所有損害農民利益，危及社會和諧穩定的人，必會依法予以嚴懲。