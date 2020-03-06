包庇「首富黑老大」　省高院前副院長遭開除黨籍

內地官場繼續打擊貪腐。山西省紀委監委周四（5日）通報，山西高級人民法院前副院長、巡視員王志剛，涉嫌貪污受賄等、充當黑惡勢力「保護傘」，遭開除黨籍處分，同時取消其享受的退休待遇，收繳其違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報批評，王志剛不但不按規定報告個人有關事項，收受禮金，長期借用私營企業主住房供家人免費居住，由他人出資註冊開辦企業，而且違規干預司法活動，為陳鴻志涉黑犯罪集團所屬企業案件訴訟提供幫助，甚至以權謀私，利用職務上的便利，在幹部選拔任用、司法訴訟和承攬工程等方面為他人謀取利益並收受財物。

另據內地傳媒報道，受王志剛幫助的陳鴻志是山西淩志集團董事長，是山西名噪一時的「煤老闆」，被稱為山西柳林「首富」；他於2018年7月被捕，2019年6月遭長治市人民檢察院依法起訴；同年11月5日，陳鴻志因犯犯組織、領導、參加黑社會性質組織、故意傷害、強迫交易等17項罪名，被判處死緩。

報道指，除了王志剛外，陳鴻志與前柳林縣縣委書記王寧也關係密切。王寧從柳林縣縣長升任縣委書記，就是陳鴻志資助2000萬元人民幣（約2260萬港元）資金「運作」的結果；知情人士更指，王寧如不聽陳鴻志的話，陳甚至會當眾掌摑王寧。