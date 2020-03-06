新冠肺炎︰研究指病毒或向流感演變　初期症狀更隱蔽

新冠肺炎肆虐全球，愈來愈多學者擔心新冠病毒會演變為流行病。武漢大學人民醫院學者周一（2日）在預印網站SSRN發表論文指出，通過回顧兩組不同時期確診的患者入院時的臨床症狀後發現，新冠肺炎患者入院臨床症狀正發生改變，總體來說變得更加隱蔽，表明「新型冠狀病毒可能會逐漸演變成流感樣病毒」。

該篇題為《注意：新冠肺炎患者入院臨床特徵正在改變》論文的作者，是武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任張旃。論文指出，其研究樣本取自今年1月16日至29日入院的89名患者。根據入院時間，他們被分成2組，第一組是16日至22日的31名患者，第二組則是由23日至29日的58名患者。

通過比較兩組患者入院時臨床症狀差別，研究發現，第一組患者有更多症狀，例如發燒、疲勞、肌肉酸痛等，其中逾3成患者有痰，但第二組患者的症狀明顯減少，只有6.9%患者有痰。另外，逾半數第一組患者出現淋巴細胞減少、CD3免疫細胞減少，逾4成出現CD8免疫細胞減少等，這些比例均較第二組患者為高。

研究人員認為，目前的研究已發現，患者出現症狀後不久，鼻咽中病毒載量很高；惟他們通過觀察發現，兩組患者很少在感染早期出現上呼吸道症狀，表明「定居」在鼻咽中的新冠病毒未能立即被身體識別，身體免疫系統幾乎無法通過打噴嚏和流鼻涕等自潔反應將其清除，造成新冠病毒初期症狀具有隱蔽性。

研究更指出，最近感染患者的初始症狀似乎已更加隱蔽，「這些都提供了線索，表明新型冠狀病毒可能會逐漸演變成流感樣病毒，或者可能長時間潛藏在某些無症狀的載體中」。

研究人員提醒，即使最近感染患者初始症狀更加隱秘，但無證據表明新冠病毒傳播和致病性減弱，由於已出現第三代和第四代傳播，甚至無症狀攜帶者，因此迫切需要區分不同感染時期患者的入院臨床表現差異。