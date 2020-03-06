婦人車禍致頭頸分離　住院多度發燒奇迹救回

同濟醫院救回因車禍致頭頸分離的陳女士。

新冠肺炎疫情橫行，周四（5日）內媒報道，作為武漢市定點收治醫院之一的華中科技大學附屬同濟醫院，早前一方面忙於應對疫情，同時救活了一名因遇車禍導致「頭頸分離」的患者，創造了奇迹。

來自湖北黃岡市的陳女士，今年49歲。去年12月，她遭遇車禍後昏迷不醒，送院後證實寰枕關節脫位、腦外傷、肺挫裂傷，另下顎骨、舌骨、肋骨骨折。經治療陳女士回復清醒，更可自主呼吸，但由於當地醫院條件有限，其家人今年1月帶着她的資料前往同濟醫院。

接診的骨科副教授關邯峰表示，陳女士的情況是外傷導致關節的分離，頭部和頸部僅靠軟組織連接。關醫生稱，在頸椎外傷導致死亡的病例中，約3分1都因寰枕關節脫位所致。陳女士雖能自主呼吸，但假如不盡快動手術，恐有生命危險。1月5日，關醫生安排陳女士轉到同濟醫院。

陳女士原定1月10日接受手術，但當天她發燒到38°C，加上新冠肺炎經已爆發，手術於是取消。陳女士後經檢查排除受感染，1月15日再安排做手術。手術歷時3小時，過程雖然困難，但最終順利完成。翌日醫生巡房，陳女士更展露出久違的笑容。

1月23日，原準備病情穩定後轉回當地醫院的陳女士一家，因武漢封城被境。2日後，陳女士發燒至39.5°C，她和家人被安排接受隔離治療，期間護士每天不停為她抽痰。其後半個月內，陳女士又兩度發燒，幸都排除受感染。

如今陳女士已經脫離危險期，氣管切開的位置已封閉，更可以說話。而她向醫生護士說的最多的話，便是「謝謝」。據指，陳女士再過兩天便可以開始走路，雖然康復之路仍很長，但陳女士和家屬都會努力。