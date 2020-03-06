新冠肺炎：亂發抗疫補助　醫院正副院長雙雙免職

爆出領導獲發抗疫補助高於一線醫護人員的安康市中心醫院。

陝西安康市日前傳出當地醫院的高層，即使不在抗疫前線工作，其獲得補助的金額卻高於一線醫護人員，惹來公眾討論。經調查，安康市中心醫院（下稱市中心醫院）院長和副院長因處理補助時，對發放範圍、時限和標準未嚴格把關，已雙雙免職。

當「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」的消息從網上傳出後，該市市委和政府立即成立核查組進駐市中心醫院。經核查，市中心醫院在落實新冠肺炎一線疫情防控人員臨時性工作補助政策時，主要領導、分管領導未嚴格按照文件規定執行，對專家組中的院領導簡單按全勤計算，其他人員按出勤計算，導致政策執行中出現偏差。

根據相關規定，在事件中陳文乾、董根文因負有主要領導責任，故被予以免職，並給予政務記過處分；負有監管責任的市衞健委主任王龍軍則被予以誡勉；其他責任人員按照幹部管理權限交有關單位處理。

安康市委市政府又要求，市衞健委派駐工作組監督指導市中心醫院，嚴格按照疫情防控人員補助政策規定的標準和範圍，做好統計、審核、公示、上報、發放工作。同時，要求全市各醫療機構要舉一反三，引以為戒。

據知，市中心醫院是安康市新冠肺炎確診患者唯一的集中救治定點醫院。1月20日，市衞健委組建了以該院專家為主的市醫療救治專家組，市中心醫院黨委書記、院長陳文乾為組長，及副院長董根文等為專家組成員。