新冠肺炎：捆綁消費逼捱貴貨　武漢居民隔空向孫春蘭投訴

網上影片顯示，有居民在中央指導組巡視時隔空表達不滿。

湖北武漢是新冠肺炎疫情爆發後最早實施封城的地區，當地市民一方面進出社區受限，生活物資供應也因物流阻斷出現緊絀，導致物價高漲。國務院副總理孫春蘭周四（5日）前往市內多個社區視察時，有市民隔空投訴超市只接受社區團購，並利用捆綁式消費，變相強逼市民捱貴貨。

有網上流傳影片顯示，當日由孫春蘭率領的中央指導組來到武漢市青山區翠園社區開元公館小區視察時，有居民對着窗戶高叫「假的，假的」、「形式主義」表達不滿，原因是社區物業管理假裝讓義工送菜送肉給居民，實際工作不到位。

自從上月18日起，武漢各區超市只接受社區組團購買蔬菜、肉類等日用品物資。但其後有居民投訴武漢中百超市針對不同小區發布「AB陰陽套餐」，捆綁銷售大米、醬油和廁紙，套餐價格高，社區與業委會溝通不足、服務不到位。

武漢市副市長徐洪蘭曾表示，社區團購還存在不夠精準、不夠精細、供貨方式比較單一等問題，暫時不能滿足所有居民需求。針對物價偏高，徐洪蘭表示是春節期間加上疫情，導致人工、物流成本大幅上漲，政府和企業正着力解決。

當日視察結束後，中央指導組便召開專題會議檢討民眾生活保障的工作，會上強調要打通生活物資供應和社區服務的「最後一公里」。同日武漢市委書記王忠林也前往社區調研了義工服務工作，強調糧油菜品要送到千家萬戶。