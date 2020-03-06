新冠肺炎：澳洲確診音樂家　曾赴台表演兩場觀眾近千

澳洲一名男音樂家周四（5日）確診感染新冠肺炎，台灣的中央流行疫情指揮中心證實他上月赴台並演出，已對接觸者進行追蹤隔離，包括曾與他一同乘坐長榮客機的機組人員，以及曾觀看其演出的觀眾。而他演出的場地隨後亦公布要關門一日消毒。

該名58歲中提琴家上月23日入境台灣表演，分別於上月28日及本月1日在台北音樂廳演出。至本月2日返回澳洲後出現不適，周四經檢查證實確認感染新冠肺炎，據知該音樂家在台灣演出時曾因出現咳嗽和流鼻症狀到診所就醫，估計在台灣發病機會高。

據知該音樂家與台灣交響樂團在台北兩場演出觀眾約900人，參與演出團員近百人。台灣文化部長鄭麗君證實，音樂家演出期間曾走到觀眾席，場地單位已將他當時四周觀眾、場地工作人員，以及音樂家友人的名單交給疫情指揮中心，以便執行防疫措施。經初步追查，有21名密切接觸者需要居家隔離。

至於曾經與該音樂家同機的10多名長榮機組人員，周五（6日）清晨4時45分返台。據知機組人員在途中全程配戴口罩，客機降落後會進行全機清潔消毒，相關機組人員亦將接受檢疫，並進行居家隔離。

澳媒報道，該音樂家原訂周末在阿德萊德參與音樂會演出，但如今已取消。音樂會相關負責人表示，已跟該音樂家通過電話了解，目前他精神狀況不錯。據知他返澳後身體不適，但撐了兩晚才到醫院接受檢查。