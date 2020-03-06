新冠肺炎：重症患者肺部現古銅色　纖維化呼吸衰竭致死

中科院院士王福生教授帶領的醫療團隊近日進行危重症確診患者的肺部活體研究，從組織中進行病理分析。研究發現，肺部表示呈古銅色，出現大量肺部纖維化、細支氣管壁壞死、右肺外層出血性壞死。研究團隊推測，此情況可能導致患者出現嚴重呼吸衰竭的原因，也是重症患者死亡的主要原因和可能是病變首先發生的位置。

研究樣本來自一名66歲患者，其曾於1月4日從湖北武漢返回廣東深圳，隨後出現高燒和咳嗽症狀，患有高血壓。他的胸部X光片檢查顯示，兩肺部有多發陰影，並出現嚴重急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、呼吸衰竭。醫生為他進行肺部移植手術後，進行活體病理研究。

研究結果顯示，肺部出現瀰漫性充血，多為點狀出血和部分肺葉邊緣壞死，支氣管被粘液和出血滲出物覆蓋；除肺部纖維化外，亦有部分透明變性，出血性梗死、小血管增生，血管壁增厚，管腔狹窄閉塞。惟未見有其他細菌、真菌感染。

研究團隊認為，肺部組織在顯微鏡下，出現出血性壞死的位置是右肺外緣，可推測是重症患者的主要死亡原因和首先出現病變的原因，亦可解釋患者為何有急性肺功能障礙。