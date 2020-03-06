新冠肺炎：疫情通報機制失效　無異處理非洲豬瘟手法

內地前年爆出非洲豬瘟疫情，導致豬價持續高企，對社會民生至今影響未散。當時不少豬農反映地方拒向中央通報豬隻死亡事件，造成疫情全國擴散。有英媒報道，這次內地的新冠肺炎疫情，當局應對手法與處理非洲豬瘟疫情如出一轍。

報道指出，北京在去年12月新冠肺炎疫情爆發之初，地方官員和國家公共衞生系統官員遲遲不公開疫情信息，又打壓率先揭露疫情的李文亮醫生，令病毒廣泛傳播，繼而蔓延全球。報道認為，新冠肺炎與非洲豬兩場疫情之所以迅速蔓延，原因就是中國疫情通報機制失效。

前年非洲豬瘟剛在中國爆發時，中國農業農村部曾聲稱與各地就疫情發展及時溝通，絕不容忍隱瞞和拖延疫情的行為。但有中國農民受訪時卻表示，曾向當地政府報告疫情，但情況未能轉到北京。報道舉例河南有農戶向地方政府報告養豬場出現大量豬隻死亡，但官員指當地之前未有病例，如果通報了，「我們就有一例了」，因而拒絕上報。

報道分析，地方官員出於恐懼上報疫情可能帶來的政治後果，無視豬農的反映，也未有對病死豬進行病毒測檢，讓豬農、行業和政府無法了解疫情擴散的方式和原因，因而無法制定有效的防控措施。