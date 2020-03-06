新冠肺炎：深圳團隊首次揭秘　顯微鏡下病毒真實形貌

冷凍電子顯微鏡下看到的新冠病毒經滅活後的形貌。

新冠肺炎疫於去年底爆發，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、南方科技大學第二附屬醫院（深圳市第三人民醫院）與南方科技大學聯合組成研究團隊，近日從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，首次使用冷凍電子顯微鏡觀察到新冠病毒經滅活後的真實形貌，為新冠病毒的識別、鑑定和臨床相關研究提供重要的超微影像基礎。

團隊在1月27日從1名新冠患者肺泡灌洗液中分離出病毒株，並完成基因組測序和鑑定，把其命名為「BetaCoV/Shenzhen/SZTH-003/2020」的新冠毒株。隨後進一步完善實驗室病毒擴增、純化及滅活技術，綜合應用間接免疫螢光法(IFA)、酶聯免疫吸附試驗（ELISA）、和基因組序列與譜系分析多種方案核實和確認滅活的新冠病毒。

南方科技大學冷凍電子顯微鏡中心的專家，利用冷凍電子顯微鏡分析技術，首次觀察到真實的新冠病毒經滅活後的形貌，並且捕捉到該病毒侵染宿主細胞中的一個重要中間狀態。團隊正進一步揭示新冠病毒超微結構、病毒侵染人類宿主細胞的特性、與新冠肺炎臨床預後關係。今次成果於周四（5日）發布在生物領域最大的預印本發行服務BioRxiv上。