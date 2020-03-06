新冠肺炎：性激素免疫力不同　女性症狀輕潛伏期較長

湖北武漢大學人民醫院的醫療團隊近日在英國醫學期刊《刺針》中發表論文，研究男性和女性感染新冠肺炎的潛伏期、發病時間和症狀等方面的差異。結果顯示，女性發病症狀較輕，在性激素等影響下，女性比男性有更強的抗病毒免疫力，存在更長的潛伏期。醫療團隊表示，女性若有明顯接觸史，需延長14日隔離觀察期。

研究樣本分為1月1日至29日入院或確診的6013名患者，及截至2月20日前確診的2045人。確診患者多為男性，其中975名重症患者中有近59%是男患者，另在59名確診時未有發病症狀的患者中，女性佔47人。研究團隊認為，男性比女性更容易感染新冠肺炎，後者在無症狀確診患者中佔較大比例，前者發病症狀更為嚴重。

惟研究團隊認為，前期未有發病的女性不代表是未有被感染，只是她們的症狀較輕或無症狀，或有更長的潛伏期；另在性激素和免疫系統之間的相互作用下，男性比女性更容易受到病原感染。研究認為各國或地區需盡早為她們制訂專門的隔離和診斷計劃。