新冠肺炎：12人涉走私被捕　海關扣查逾20噸野生動物製品

新冠肺炎疫情持續，當局嚴禁交易或食用野生動物。內地海關總署周四（5日）通報稱，在廣東廣州、安徽合肥、四川成都等地的海關緝私局，當日凌晨破獲一宗走私國家二級保護野生動物製品案，逮捕12名涉案人員，扣查國家二級保護動物蛤蚧的製品（學名大壁虎）20.3噸。

各地海關緝私局展開打擊野生動物走私的「護衞2020」專項行動。通報顯示，陳某等人為謀取利益，以偽造、瞞報等方式，從境外走私蛤蚧乾製品入境，並販賣至廣東、安徽、四川等地藥材集散市場。

據悉，該種野生動物是一種中小型蜥蜴，主要分布在亞洲東南部和南部，除被列入國家二級保護動物外，亦屬於《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄Ⅱ物種。

海關總署數據顯示，各地海關去年共立案偵辦467宗走私瀕危物種案，檢獲1237.6噸瀕危物種，同比分別增長2.2倍和8.6倍；另有170宗走私象牙製品案，檢獲9.2噸象牙製品。海關總署聯同馬來西亞、越南等國海關，查獲近60噸穿山甲鱗片、逾11噸象牙和91公斤犀牛角。

緝私局負責人表示，將運用人工智能技術和X光機檢查技術，檢查利用運輸工具，超配額、超許可證、偽瞞報、夾藏夾帶走私等違法行為，斬斷野生動物及其製品走私鏈條。