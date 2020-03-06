新冠肺炎：台灣添1確診病例　澳男接觸者增至147人

台灣新冠肺炎確診病例周五（6日）再添一宗，累計已達45宗。新確診患者是一名50多歲女性，與早前確診的一名患者曾入住相鄰病房。至於一名澳洲音樂家在台灣演出後回國確診，台灣宣布接觸者人數共147人，其中103人需居家隔離。

台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會稱，第45例女患者近期無出外旅遊史，上月14日因其他疾病入院，與第34例確診患者住相鄰病房。該女患者上月20日出院後，而衞生單位因對第34例患者相關風險對象進行追蹤檢測，本月5日再對女患者採樣檢驗並確診，目前已收治到負壓隔離病房。

就外界關心早前確診的澳洲音樂家在台行蹤，陳時中表示，基本上都已掌握相關錄影畫面，他大部分時間都單獨吃飯，出入多乘的士或由友人接送，沒有乘坐公共交通工具。除非有進一步證據顯示音樂家有到過其他無法掌握的場所，否則不會公開其在台行蹤。

疫情指揮中心又稱，該音樂家除2月27日曾到診所就醫外，其餘時間主要往返於酒店及表演場地。目前在該音樂家的接觸者隔離名單中，樂團成員佔27人、酒店17人、司機15人、朋友3人、同機人員18人，另曾與音樂家距離僅2米者23人。