新冠肺炎：病毒變異不影響疫苗研發　部分疫苗下月試用

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周五（6日）在北京召開新聞發布會，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪表示，中國針對病毒變異和疫苗研發有統一部署，且病毒變異不會影響到藥物研發及疫苗製備。他又指，血漿療法自上月5日進入臨床指南，截至周四（5日），已有919人獻出血漿，且取得較好的療效。

科技部生物中心副主任孫燕榮指出，中醫藥和中西醫結合在臨床救治中發揮重大作用，在武漢地區包括在湖北全省，用中醫藥救治的達到90%以上，中西醫結合、中西藥並重治療效果更好；而法匹拉韋在武漢正開展大規模研究。科技部社會發展科技司司長吳遠彬表示，已有14個新冠肺炎檢測產品獲批應用於臨床，整體檢測水平顯著提高，能夠滿足國內診斷檢測的需求。

至於日前有媒體報道，新加坡成功研製全球首個新冠病毒血清檢測技術。中國工程院院士、清華大學醫學院講席教授程京表示，中國亦有此種技術，且技術門類、表現方式和跨度更大，例如針對血清的IgG、IgM抗體檢測，既有試紙條，也有剛剛獲批的全自動檢測試劑，一個小時可檢測200個患者標本，目前已獲得國家藥監局審批上市。

國家衞健委醫藥衞生科技發展研究中心主任鄭忠偉指出，部分疫苗有望在下月進入臨床或應急使用。