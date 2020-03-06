新冠肺炎：全省逾3千醫護人員感染　4成來自醫院

丁向陽表示醫護人員多在醫院及社區被感染。

國新辦周五（6日）下午4時在湖北武漢舉行新聞發布會，中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽表示，湖北省有超過3000名醫護人員被感染，又指部分疫苗可望於下月進行臨床試驗。

丁向陽表示，湖北省有超過3000名醫護人員被感染，其中4成是在醫院感染，6成在社區，均為武漢的醫務人員，大多為非傳染科醫生。至於有現場記者問及武漢是否可逐步解封，他認為隨着疫情形勢轉好，將會根據中華人民共和國傳染病防治法和突發公共衞生事件應急條例規定，上報經同意後，可及時調整。

藥物方面，他指出，經過對5000餘種藥物的篩選，針對輕型和普通型患者開展具體的藥物臨床試驗研究，在阻斷輕症向重症方向發展，中醫藥和中西醫結合治療都取得較明顯的成效。中醫院士團隊研製的新藥顯示，臨床症狀明顯緩解，結果無一宗轉為重症。在臨床救治新技術方面，針對危重症型患者，探索恢復期血漿、幹細胞治療，亦是目前降低病亡率安全、有效的手段。

此外，工業和信息化部副部長王江平表示，截至周四（5日），累計供應1537.4萬人份的試劑盒，日均供應量是34.16萬人份，目前生產企業的庫存還有約200萬人份，可滿足全國需求。