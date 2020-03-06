郝龍斌承父志爭國民黨主席　江啟臣憂投票率低

國民黨在今年1月的台灣總統選舉中大敗，黨主席吳敦義引咎辭職。黨主席補選周六（7日）舉行投票，兩名候選人江啟臣和郝龍斌盡最後努力拉票，前者周五（6日）拜訪前黨主席吳伯雄爭取支持；後者則大打親情牌，在Facebook發文表示要完成父親、台灣前行政院長郝伯村的志業，「捍衞中華民國、反對台獨」。

被視為黨內少壯派的江啟臣，周五在Facebook上傳與吳伯雄的合照，指對方是他從政的導師，又讚對方「無私無我」的精神應變成「國民黨的基因」，重新團結國民黨。江又稱吳除了關心他參選的狀況，更關心黨的改革工程，希望未來能多栽培與重視年輕人，重拾民眾信任。江指，認同中華民國不單是國民黨最基本的核心價值，也是兩岸的定海神針。

郝龍斌則表示，作為郝柏村的兒子，他有着與生俱來的責任。他指父親17歲入讀黃埔軍校，歷經抗日、國共內戰等大小戰役，為的就是捍衞中華民國。其父親去年4月因為中風入院臥床，但期間不忘跟他表示這輩子要做三件事，就是「守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨」。

據知，這次補選合資格選民約34萬，兩人均預計這次投票率偏低。郝龍斌受訪時預測投票率不會超過4成，更估計誰拿到7.5萬至8萬票便可當選。對黨內由退役官兵及眷屬組成的特殊黨部黃復黨黨，被指對選情具絕對影響力，江承認自己因家族背景在該黨部支持度較佳，但江啟臣在台中、彰化、南投較具優勢。

談到投票率不樂觀，江啟臣表示除受新冠肺炎疫情影響，投票所數量大減也是因素。他已不斷向黨中央反映，卻未獲處理，擔心影響選舉公平性。