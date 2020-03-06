美國提出新三邊軍控倡議　華外交部：中方無意參與

美國日前就《不擴散核武器條約》（NPT）生效50周年發表聲明稱，將同俄羅斯、中國提出一項大膽的新三邊軍控倡議，以避免昂貴的軍備競賽。中國外交部發言人趙立堅周五（6日）回應，中方無意參加「中美俄三邊軍控談判」。

趙立堅指出，中方已多次重申無意參加所謂的此類談判。在核裁軍方面，他認為當務之急是美國回應俄羅斯有關延長新《削減進攻性戰略武器條約》的呼籲，並進一步削減其龐大的核武庫。這將為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件。

他又指，中國一貫奉行防禦性國防戰略，其核力量始終維持在國家安全所需的最低水平，這與美俄龐大的核武庫不在一個量級；並稱中國堅持走和平發展道路，過去沒有、將來也不會參加任何形式的軍備競賽。

他表明，中國不參加三邊談判並不意味着不參加國際核裁軍努力，強調中方願與各方一道，繼續在五核國機制等現有多邊機制框架內加強溝通與協作，就事關全球戰略穩定的廣泛議題進行討論。

他續指，中方對中美在戰略安全領域開展雙邊交流一向持開放態度，認為這有助於增信釋疑，推動中美關係健康穩定發展。希望美方停止損害中國利益的錯誤言行，為雙方開展建設性對話創造條件。