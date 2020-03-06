《新京報》前社長戴自更　嚴重違紀違法被雙開

北京市紀委監委消息周五（6日）公布，北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更，因嚴重違紀違法問題而被雙開（開除黨籍及公職）。

通報指，戴自更違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規取得、持有、實際使用高爾夫俱樂部會員卡，違規組織、參加用公款支付的宴請、高消費娛樂活動，超標準舉辦會議；不如實報告個人有關事項，未經批准出入國（邊）境；擁有非上市公司股份，獲取巨額收益，收受他人給予的期權；與他人發生不正當性關係；偽造身份證件；利用職權便利為他人謀取利益，收受他人財物，數額特別巨大。

戴自更曾為《新京報》前社長。通報批評他的違紀違法行為性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》等相關規定，經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予戴自更開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，戴自更是浙江寧海人，曾於1988年至2006年任職光明日報社，之後到新京報社任職，2017年轉任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理。

新京報社的《新京報》由《光明日報》與《南方都市報》跨地區合辦，現已轉歸北京市委宣傳部管轄。在2017年去職新京報社長一職後，北京市委巡視組2018年曾赴新京報社，指出該社黨建薄弱，存在公款旅遊、鋪張浪費講排場、報銷隨意性較大、審批過程流於形式等問題。