新冠肺炎︰內地確診病例逾8萬宗　深圳買退燒藥須實名登記

新冠肺炎蔓延全球，除了中國以外，世界各國累計確診病例已突破1.5萬宗，加強防疫刻不容緩。雖然內地確診病例增速大大放緩，除湖北外，各省市已陸續復工，惟當局未見鬆懈，進一步加強防疫措施。截至周六（7日）凌晨，內地確診病例維持約8萬宗，造成3042人病亡，治愈出院人數突破5.3萬，惟仍有5700多宗重症留院。

為防止疫情二次爆發，多地加強對退燒、止咳類別成藥的監控，防止居民出現病徵卻延誤求診。其中，鄰近香港的深圳市當局亦提出，藥品零售商向居民銷售退燒、止咳類藥品時，必須登記實名等訊息，並在「廣東省智慧食藥監系統企業專屬網頁」登錄上報，且必須通過「網訂店取」方式銷售；如發現發燒或與湖北有關係者，零售商必須立即通報所在社區的工作人員。

另外，第三方互聯網藥品銷售平台也是監管重點之一，消費者在平台購買退熱或止咳藥品時，必須實名登記個人訊息，平台應作出「須填報人員信息」提示，或升級系統讓消費者在線填報。

此外，針對屢次出現治愈出院患者「復陽（再次確診）」的情況，中央指導組防控組社區防控專家組負責人吳浩要求，湖北武漢市的出院患者須接受14天集中隔離觀察及14天居家隔離觀察，合共28天隔離觀察期；集中隔離點在原則上按50人一位醫生、一位護士進行配比，同時每個隔離點要有一個處級領導幹部協調管理。