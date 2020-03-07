新冠肺炎︰省高院公布狩獵收購野生動物案例　多人獲刑

新冠肺炎爆發後，內地全面禁止交易及食用野生動物，惟仍有人頂得犯案。廣東省高級人民法院周五（6日）公布第三批疫情防控期間的刑事案例，該批案例均為禁止非法獵捕、交易野生動物犯罪，包括非法收購珍貴、瀕危野生動物，非法獵捕珍貴、瀕危野生動物以及非法狩獵等。

由法院公布的其中一宗案例顯示，該省一名陳姓男子在2019年2月至3月期間，為牟取非法利益，擔任中間人介紹楊某（另案處理）以41.7萬元（人民幣，下同，約47.6萬港元），向吳某等人（均另案處理）非法收購走私入境的馬來亞穿山甲屍體747公斤。陳男最終被廣州市花都區人民法院判處有期徒刑8年，並處罰金5萬元（約5.7萬港元）。

另一宗案例題示，市監人員今年2月7日在一名李姓男子家中，查獲一批野生鳥類、蛇類。其中用於泡酒的草鸮1隻、小鴉鵑1隻均為國家二級重點保護野生動物，還包括舟山眼鏡蛇、灰胸竹雞、華南兔等。李男最終被英德市人民法院判囚1年3個月，處罰8000元（約9130港元）。

另外，該省兩名分別張姓及王姓村民以販賣牟利為目的，去年4月17日晚上夥同他人潛入東莞市銀瓶山森林公園，獵捕4隻大壁虎（國家二級重點保護珍貴、瀕危野生動物），被公園管理人員抓獲。最終張某及王某分別被東莞市第三人民法院判囚1年9個月及1年3個月，罰款5000元（約5706港元）及3000元（約3423港元）。