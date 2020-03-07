「梅姨案」被拐15年男童尋獲　家人赴廣州認親

轟動內地的「梅姨拐童案」再有失蹤兒童被尋獲，廣州警方周五（6日）晚上通報，指已在梅州市找到15年前在增城區被拐的申聰，申聰現已16歲。據了解，申聰的父親申軍良與家人周四（5日）已從山東濟南市出發，周五晚將抵達增城與兒子見面。另一方面，申聰的養父母已被警方帶走調查。

事緣於2005年1月4日，申軍良當時在廣州增城一間企業打工，並與妻子于曉莉租住在石灘鎮沙莊；當天上午，申軍良離家工作後，兩名男子突然闖入申家，將于曉莉捆綁，並把年僅1歲、躺在床上睡覺的申聰抱走。經歷失子之痛的于曉莉一度精神失常，申軍良則踏上了漫長的尋子之路。

為了尋回兒子，他變賣了家裏的房產，投奔山東親友。10多年來，他在廣東各地輾轉，張貼尋人啟事超過80萬份，甚至懸賞10萬元人民幣（約11.3萬港元）徵求線索，仍沒能發現申聰下落。

直至2016年3月，申聰被拐一案獲得突破，包括周容平、張維平在內的5名涉案人員先後被警方拘捕。經查，警方確認兩名搶走申聰的男子分別為楊朝平、劉正洪，他們其後把申聰轉交周容平、陳壽碧夫婦；周容平再把申聰交予張維平，由張通過「梅姨」出售。至2018年12月，案件在廣州中院宣判，其中張維平、周容平一審被判死刑；兩人其後上訴，案件正於廣東高院二審，而「梅姨」至今仍未歸案。

張維平參與拐賣的9名兒童當中，增城警方此前已尋回其中2人。直至近日，警方才通過DNA等訊息核查，確認尋回申聰。申軍良透露，他早在今年春節前夕就接獲警方通知，申聰已被尋獲，惟受疫情等因素影響，他們延至周四才出發。他坦言，十分期待見到兒子，父子相見的場景，已在他腦海裏想過無數遍。