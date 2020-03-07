新冠肺炎︰居民隔空向孫春蘭投訴　志願者申冤指吃力不討好

國務院副總理孫春蘭周四（5日），在湖北武漢市青山區翠園社區開元公館小區考察時，有居民在家中窗戶大喊「假的，假的」，批評是社區物業管理工作不到位，引起輿論關注。內媒記者周五（6日）下午到開元公館小區走訪，發現小區保安極為嚴密，記者無法入內採訪，卻有志願者向記者「申冤」，指自己吃力不討好。

內地記者到開元公館小區走訪時，發現小區唯一開放的西南門外，有多達20、30名警察、保安及未穿制服的工作人員正在值守，嚴密盤查出入小區的人員。記者在門外拍照，也被保安制止。安保人員表示，該小區目前不允許拍照，進入小區前須上級領導批准。一名速遞員其後向記者透露，小區安保比起之前數天，明顯加強，就連他寄收速遞都被盤問。

記者其後在鐵欄外，成功採訪一名正在交收的業主。對方證實「假的，假的」呼喊事件屬實，又指獲配送的蔬菜價格高昂，質量也不好，他和鄰居只好在網上團購解決。據了解，武漢市不少屋苑都執行代購服務，根據居民訴求，由物業管理人員從超市購買後才配送，惟該業主表示，其小區還未落實此項服務。

記者其後採訪了一名負責配送蔬菜的志願者，惟對方顯得很委屈。志願者表示，她們人數很少，卻要負責1800多戶配送；又指他們忙於配送，每天上午8時半便開始工作，卻到下午4時才吃午飯。她又表示，自己沒想做志願者，只因買不到菜，又見社區工作人員很忙，才想來幫忙。

記者其後試圖聯繫該翠園社區居委會及社區書記，惟電話未被接聽。惟根據物業公司的公告指，他們已針對蔬菜保障問題採取措施，承諾地下停車費暫不調整，並將全面收集業主意見，在疫情過後對漏水房屋展開維修。