新冠肺炎︰亞裔男搭地鐵遭黑人歧視　掀華網民炮轟

新冠肺炎肆虐全球的同時，愈來愈多人把疫情歸咎於華人，甚至發生歧視事件。網絡近日瘋傳一段短片，顯示在美國紐約地鐵上，一名亞裔男子遭一名黑人歧視及侮辱。事件經內地官媒報道後，引起網民熱議，大批網民炮轟該名黑人「沒素質、沒智商、沒品德」。

從網傳短片可見，一名亞裔男子乘坐地鐵時，旁邊一名黑人突然向其怒吼「你得走開，讓他走，因為他***（粗口）的就站在我旁邊」。亞裔男子隨後反問，為何不能站在其身邊，該黑人則稱「你現在正在做傻事」。其後，該名黑人男子更拿起消毒噴霧，向亞裔男子狂噴。

據報道，事件發生於紐約市布魯克林區日落公園的N線地鐵上。當地警方事後呼籲，所有遇上類似事件的人都應報警，又指當時接獲市民報案，惟警員到場後，該名黑人已離開，警方正調查案件。

事件引起內地網民熱議，有網民批評「太諷刺了，在美國，黑皮膚又轉來歧視黃皮膚」、「唉，很正常。生而為人，沒有任何人可以有理由歧視別人，歧視別人的時候你也有被歧視的一天，請善良。」。另有網民認為︰「其實湖北人最初也是一樣啊，到處被驅趕，人性如此」