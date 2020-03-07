新冠肺炎︰陳一新指監獄等場所是防疫重點　累計確診1795人

新冠肺炎疫情持續。中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新周五（6日）在湖北武漢市督導監獄、看守所、戒毒所、未成年犯管教所、養老院、福利院、精神病院等特殊場所的疫情防控工作。據報道，截至周四（5日），該些特殊場所已累計確診1795人、疑似感染則有164人。

中央政法委微信公眾號「長安劍」周六（7日）報道，陳一新分別聽取了湖北省司法廳、湖北省監獄管理局、武漢市公安局、武漢市衞健委、武漢市民政局的專項匯報；他要求，各有關單位要加強疫情數據統計、救治隔離場所建設，並推動解決監所警力緊張、民警個人防護保障、疑似患者隔離、精神專科醫院醫護不足等問題。

陳一新指出，當前武漢疫情防控形勢持續向好，但特殊場所疫情防控還潛藏風險；武漢市有關單位應把特殊場所疫情防控作為近期「重中之重」。他特別提到因武漢市女子監獄因管理失責，導致已確診的黃姓女釋囚離開武漢前往北京，造成重大風險，需要汲取教訓、引以為戒。

陳一新強調，加強特殊場所疫情防控是一場硬仗，必須嚴格執行戰時鐵規鐵紀，絕不能有絲毫麻痹和鬆懈，各有關單位要扛起主體責任，領導既要掛帥、又要出征，並重申出了問題首先要追究一把手責任，「軍中無戲言，揮淚也要斬馬謖」。