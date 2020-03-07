新冠肺炎：發現相似病毒　或證新冠病毒源於自然

新冠肺炎蔓延全球，更有報道懷疑新冠病毒是由人工合成。中國科學院西雙版納熱帶植物園早前在雲南發現另一種新蝙蝠冠狀病毒，並在S蛋白S1/S2剪切位點有多個氨基酸插入，證明新冠病毒可能來源於野生動物中多種自然發生的重組事件，或可證實病毒起源於自然。相關研究論文於周四（5日）發表，但尚未經同行評議。

由中科院北京生命科學研究所、武漢病毒研究所、微生物研究所、澳洲悉尼大學等組成的科研團隊，近日報告一種新的蝙蝠來源冠狀病毒，名為RmYN02，與新冠病毒全病毒基因組中的同源性為93.3%。雖然兩者的受體結合結構域（RBD）呈現低序列同源性，RmYN02卻與新冠病毒相似，在S蛋白的S1和S2的交界處有多個氨基酸插入。

團隊確定RmYN02的蝙蝠宿主為馬來菊頭蝠，與可能是沙士病毒宿主的中華菊頭蝠均廣泛分布於中國西南部和東南亞地區。由於牠們不會長距離遷移，群居性強，有可能生活在同一洞穴，或因此促進兩者的病毒交換和重組。另科學家從蝙蝠的肛門拭子中發現RaTG13、從糞便中發現RmYN02，因此糞便是蝙蝠將病毒向外傳播最簡單直接的方法。

團隊認為，數據顯示新冠病毒插入的殘基與RmYN02中的殘基不同，但可表明是一個獨立的插入事件，並在野生動物中強烈表明是自然起源，所以新冠病毒可能來源於野生動物中多種自然發生的重組事件；而蝙蝠的病毒可能提供了新冠病毒的基因骨架，與蝙蝠或其他野生動物的進一步重組事件則導致獲得S蛋白、RBD和多鹼基剪切位點。