新冠肺炎：外媒指中國加強外交宣傳　修補形象

中國新冠肺炎疫情有放緩趨勢，英媒周五（6日）報道指，中國與其他疫情愈來愈嚴重的國家分享知識、技術及設備，同時派出外交官接受數百次訪問並發表文章，藉此修補因疫情受損的國際形象，並凸顯其作為負責任的大國憑證。

報道引述中國外交部的統計指，中國外交官在疫情爆發後已接受逾400次傳媒訪問，並發表300多篇相關文章，致力告知外界中國能控制疫情，並呼籲其他國家放寬對中國公民的旅遊限制，甚至針對新冠病毒的源頭加以爭辯，指「確診病例首先在中國出現，不等於必定源自中國」。

報道指中國在疫情初期的應對或破壞外界的信任，又引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾稱：「中國正小心地重構其受疫情損害的形象，但事實是中國政府未有及時應對，引發國際危機，將令其（修補形象）的任務變得近乎不可能。」

中國一方面批評美國散播恐慌，一方面對疫情轉趨嚴重的伊朗、意大利、南韓等國伸出援手，被形容是「熊貓外交」的同類方法，向外界釋出善意和友誼。澳洲智庫洛伊國際政策研究所的研究員卡桑（Natasha Kassam）則認為，中國協助一些外界認為較發達的國家，令其宣傳工作變得非常有效。