新冠肺炎：深圳等地商戶示威　與警方爆衝突

網上流傳影片顯示，深圳有商戶示威抗議，警察及保安在場戒備。

中國爆發新冠肺炎疫情後，多地一度實施封城、封路、停工等措施，零售市場一片蕭條，很多商店都嚴重虧損，甚至面臨倒閉。繼廣東廣州十三行新中國大廈服裝城，深圳以至瀋陽等多地相繼有商戶上街遊行，要求業主減租及退租，部分人期間與警方發生衝突。

廣東廣州十三行新中國大廈服裝城周四（5日）爆發示威，大批租戶在大廈內舉起標語，指在疫情期間沒有營業額，爭取大廈減租和退租。當地翌日（6日）繼續有商戶走上街頭，手持「2月退租、3月免租」等標語牌。其中，誠大時裝廣場的商戶示威期間，更遭警察和保安毆打，被噴辣椒水，場面混亂。

除廣州十三行外，深圳寶華白馬服裝批發城有商戶遊行抗議，要求減租及退租；東門步行街亦有商戶上街，要求解禁封城以維持生計，有指深圳至少一名女示威者被捕。瀋陽五愛服裝城也爆發商戶示威，據報商場雖有發出租金減免通知，但措施主要針對業主，大部分租戶完全沒有受惠。

廣東、四川、遼寧、浙江等多省的服裝、日常用品批發市場周一雖已陸續恢復營業，但受疫情影響生意非常慘淡。有商戶在網上發文批評，今年1至2月停市基本是零收入，但很多批發市場沒有體諒商家，不落實政府扶助中小企的政策，反而追交租金和物業、水電費，甚至加租。民調顯示，內地三分之一中小企的現金只夠維持一個月，另外三分之一企業最多能撐兩個月。