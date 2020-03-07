新冠肺炎：台灣提升法、德、西班牙至第2級旅遊警示

新冠肺炎疫情持續，台灣的中央流行疫情指揮中心周六（7日）召開記者會，指揮官陳時中表示，將提高法國、德國及西班牙的旅遊警示至第二級，民眾前往當地應加強防護。

陳時中表示，法國、德國及西班牙的確診病例快速上升，出現多宗群聚事件，可能已出現隱性社區傳播鏈，遂決定提升旅遊警示級別。根據防疫規定，從上述三國返台的民眾需進行14日自主健康管理。

台灣當局早前從日本鑽石公主號郵輪上接返的19名旅客，至今已完成14日集中隔離檢疫，經3次採檢結果均顯示未有感染，已全部返回家中。他們返家後將需要進行14日自主健康管理。陳時中同日到北部檢疫所，為其中一名解除隔離的民眾切蛋糕，慶祝生日。

另外，埃及衞生部周五（6日）表示，尼羅河的一艘郵輪上，有12名工作人員確診感染，聲稱一名自美國入境旅遊的台籍旅客為傳染源。指揮中心周六反指是埃及當地旅行團導遊的發病時間最早，該名台籍旅客參團後，被該名導遊傳染，返台後確診。