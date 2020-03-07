潤寅實業涉詐貸386億新台幣　主謀夫婦在美落網

王音之（小圖）在美國被捕，押送台灣歸案。

台灣老牌貿易商潤寅實業涉嫌欺詐銀行貸款高達386億元（新台幣，約100億港元），主謀楊文虎與其妻王音之潛逃美國，楊文虎今年初被緝返歸案。調查局近日再與美國當局聯手逮捕王音之，預定下周日（8日）送抵台灣歸案。

楊文虎及其妻王音之是潤寅集團的負責人，他們涉嫌於2011年1月至去年5月間，長期偽造不實應收帳款，向星展銀行等9間金融機構詐騙巨額貸款，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。楊氏夫婦於去年6月1日潛逃出境，台北地檢署發布通緝。

美國國土安全調查局（HSI）駐港辦公室與台灣的調查局國際事務處合作，透過情資分享成功掌握楊氏夫婦在美動向，去年12月12日在洛杉磯由美國移民及海關執法局（ICE）逮捕二人。楊文虎於今年1月21日首先被遣返台，解送台北地檢署，經法院裁定收押禁見。

王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日出席移民聽證會，最終遭法庭裁定遣返。經調查局駐美法務秘書協調ICE，定下派押解官遣返王音之的時間表，預定於下周日清晨抵達桃園機場，再解送台北地檢署。