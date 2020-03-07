新冠肺炎：農民工復工率達60%　約7800萬人

新冠肺炎疫情持續，內地已經開始逐步復工復產。國務院聯防聯控機制周六（7日）舉行新聞發布會，人社部農民工工作司司長尚建華會上表示，目前全國農民工返程復工率已達60%，約7800萬人。交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結亦表示，目前已有27個省份開展點對點、一站直達的包車業務，幫助170萬農民工跨省復工。

尚建華表示，目前全國復工復產進度加快，返程復工的流向主要是由內陸地區流向長三角和珠三角地區，由數據上看，廣東、浙江外省返鄉回來的復工率已經達到70%，江蘇已經接近60%。

蔡團結表示，目前全國累計點對點包車約8萬班左右，並不斷有序恢復省際省內客運道路班線，預計在4月上旬，農民工返崗運輸將基本完成。他又介紹點對點包車的特點，指包車的客坐率不會超過50%，途中會加強對農民工的體溫測量，嚴控農民工中途上落車、要求包車司機全程戴口罩；又會為上車的農民工登記資訊，保證資訊可溯源。

另外，國鐵集團客運部主任黃欣表示，目前全國鐵路積極配合各級政府人社部門和企業，開設點對點運輸服務，由上月16日至周五（6日），共開專線列車246列，運輸人數達到27萬人次。而近期會再安排25列和包車廂99輛運送農民工返程復工。