新冠肺炎：駁回37個李文亮商標　當局披露申請人

新冠肺炎疫情嚴重，其中病歿「吹哨人」李文亮被內地市民視為英雄。江蘇省知識產權局周五（6日）公布，無良商人欲趁李文亮熱度，惡意註冊商標，近期有關「李文亮」的商標註冊達37個。國家知識產權局將該批申請全數駁回，並把申請人曝光。

由曝光的資料顯示，註冊「李文亮」等類似商標的分別為14間公司或個人，共15個商品和服務類別。其中申請人包括天津的文化傳播公司，也有北京的警用裝備公司，還有東莞的寵物公司以及平面設計公司、醫療門診部和一些個別人士。另外，國家知識產權局亦在周二（3日）駁回了「火神山」、「雷神山」、「鍾南山」等63個惡意商標註冊申請。

朝陽區人民法院法官助理徐川涵表示，公眾人物的姓名和其自身的商業價值聯繫緊密，社會公眾極容易將商品和該公眾人物聯繫起來。若公眾人物的姓名可以被隨便註冊為商標，會擾亂市場正常秩序。徐川涵解釋指，如果以普通人名作商標，自然可當成文字的一種被註冊；但李文亮、鍾南山等名字，在特定的時間節點和社會環境下，不僅具備高辨識度，還應列入政治、經濟、文化、宗教、民族等領域範圍，所以禁止註冊為商標。