新冠肺炎：男子非法獵購野生動物　判囚4年罰款5萬人民幣

全國人大常委會近日通過全面禁止非法野生動物交易和禁食野味的決定。湖南省安化縣人民法院周六（7日）開庭審理一宗涉野生動物保護刑事附帶民事公益訴訟案，諶姓被告非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪成，被判有期徒刑4年、罰款1.5萬元（人民幣，下同，約1.7萬港元），另判賠國家野生動物資源損失3.5萬元（約4萬港元），並在縣級以上新聞媒體公開道歉。

案情指出，諶在2017年10月夥同他人在柘溪鎮椒園村，架設電網狩獵野豬，不慎引發森林大火；在2018年至2019年5月在禁獵區、禁獵期，採用安放獵夾、獵套和搗毀巢穴等方式，共獵捕國家二級重點保護野生動物紅腹錦雞4隻，湖南省重點保護野生動物毛冠鹿5只。經縣林業局核定，紅腹錦雞估價每隻5000元（約5693港元）、毛冠鹿每隻3000元（約3416港元）。

另外，天津市周五（6日）亦通過網絡庭審方式公開審理一宗非法收購珍貴、瀕危野生動物案，王姓被告在2018年至2019年10月透過論壇購買球蟒等蛇類動物共計27條，並放置在其工作單位的一平房內飼養。經司法鑑定，證實該批球蟒是《瀕危物種國際貿易公約》附錄二所列的保護動物。最終，王某被判處有期徒刑2年、罰款2萬元（約2.6萬港元）。