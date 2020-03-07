新冠肺炎：多名專家網上直播　公開闡述對疫情觀點

新冠肺炎疫情持續，內地多名專家周六（7日）舉行「走出至暗時刻，首屆新冠肺炎多學科論壇」的網絡直播。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏、國家衞健委高級專家曾光、上海市第一人民醫院呼吸科教授周新、香港大學生物醫學學院教授金冬雁均有在直播中闡述自己的想法。

張文宏表示，目前日本、美國、意大利等數個發達國家的新冠肺炎病死率，高於中國除湖北、武漢以外地區。他指出，新冠肺炎不是普通肺炎，它是一個涉及多學科救治的整體疾病，所以多學科合作非常重要。

曾光指出，目前新冠肺炎在美國爆發，但中美防疫存在差異，美國更想將新冠肺炎引向流感方面發展。他指美國有全球最強大的疾病預防控制中心，有很多優秀和經驗豐富的專家坐鎮。美國面對疫情與中國相反，他們號召普通市民不要戴口罩，因為口罩儲備不足，美國目前有4500萬個口罩，但人口卻有3億，而美國大多口罩公司都在外國設廠，並不能立即滿足市民需求。

周新在直播中闡述指目前在對重症病人臨床醫治試驗中，藥物並不是非常有效。他也提到單克隆抗體治療，但認為目前用新冠肺炎治愈患者恢復期血漿，治療危重病人比較安全有效，他所診治的十幾個病人中，截至目前沒有發現輸血反應。針對核酸檢測假陰性的情況，他建議醫院對疑似病例至少做一次誘導痰的核酸檢測，用3%至5%的生理鹽水，為檢測對象進行霧化，提取痰液進行檢測，其陽性率更高。

金冬雁分析，指目前內地的疫情已經得到控制，但在世界範圍內控制疫情仍存在一定挑戰，他表示新冠病毒是否有蝙蝠傳染到穿山甲在傳染至人類，目前仍具爭議。另外，新冠肺炎的輕症患者與普通流感病人很難區分，也是防疫一大難題。目前，還要需通過流行病學分析，觀察病毒的傳播力是否已經減弱。他指出，就目前情況來看，超級傳播者確實存在，如鑽石公主號郵輪和南韓新天地教會，都可能存在一個超級傳播者。