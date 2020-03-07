新冠肺炎：隔離患者酒店倒塌　70人被活埋

新冠肺炎疫情有所放緩之際，福建省泉州市一幢用作隔離密切接觸者的酒店於周六（7日）突然倒塌，至少70人被埋，26輛消防車及147名消防員趕往現場，截至當日深夜救出34人。應急管理部黨組書記黃明、副部長尚勇事後透過視像會議指揮救援工作，強調要查明事故原因及追究責任，國務院安委會辨公室副主任付建華已率領工作組趕赴現場，協助及指導救援工作。

位於鯉城區南環路，樓高六層半的欣佳快捷酒店於昨晚7時半倒塌，並壓毀附近多輛汽車。吳姓目擊者表示，在家中吃晚飯時突然聽到一聲巨響，初時以為是爆炸，跑到露台一看才知道對面的酒店已經完全倒塌，並看到有人從廢墟中獲救。從事發片段可見，廢墟面積十分龐大，有拍片人士指事出突然，場面十分恐怖。有消防員在現場救出一名女子，她下半身被瓦礫壓着。

在酒店對面的便利店東主表示，酒店的鋼化玻璃於倒塌時爆裂，發出如爆炸般巨響，數秒內便目睹它完全倒塌，地面上僅露出鋼筋。他指，酒店不屬於高級酒店，平均住一晚只需100多元人民幣（約113港元），近期沒有聽說酒店曾裝修或施工。

報道指，酒店於2018年6月開業，有80間不同類型房間。疫情爆發後，鯉城區政府把酒店改為區級醫學觀察點，隔離及觀察密切接觸者。鯉城區衞健局職員證實，倒塌的酒店用作隔離密切接觸者，不清楚事發時有多少隔離人士在內。應急管理部已下令福建省應急管理廳、消防救援總隊全力組織救援，盡可能降低死傷人數及防止二次事故。