棄嬰陳屍公墓遭狗咬剩頭顱　警拘2男1女

台灣高雄市覆鼎金公墓周三（4日）下午1時許驚現棄嬰屍體，且被野狗啃食。台媒報道，警方調查後發現，嬰兒疑死後被人拋棄至現場，警方周六（7日）拘捕2男1女，全案以涉嫌違反刑法背信、遺棄屍體罪名，移交高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，涉案的64歲盧姓男子和56歲郭姓女子，是殯葬業工人。盧男表示，早前受醫院所託，以5000元（新台幣，下同，約1300港元）處理產後死胎，本月1日去醫院取嬰屍，交給郭女的公司處理，郭女再叫46歲董姓男員工將嬰屍「埋一埋」，並給予2000多元（約520港元）酬勞，但後卻將之扔於公墓場地。

據了解，董男被查問時神情緊張，嘴角不停發抖，「我有處理呀」。警員指出，殯葬業者受託處理死胎時，一般會請人用約500元（約130港元）買木板釘小棺材，再將遺體放在棺材中，埋在墓地或者火化後將骨灰放置在萬善堂中，而董男根本沒有挖洞埋嬰屍，只是把嬰屍棄置在偏僻處，令人生氣。

台媒報道，發現嬰屍的地點是日本人「大坪與一墓塚」正後方的山坡，該處原是高雄市覆鼎金公墓園區，市府遷移公墓後，現正進行山坡綠化與雙湖公園工程施工。嬰屍被發現時，只剩下頭顱，頸部有被撕咬痕迹，身體疑遭野狗吞食入肚。