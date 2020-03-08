新冠肺炎：內地確診逾8萬宗　中國捐世衞2000萬美元抗疫

新冠肺炎疫情席捲全球，除了中國，南韓、伊朗、意大利等國疫情日趨嚴重，世界衞生組織警告各國領袖不要假設疫情會在夏季好轉。內地多個省市相繼復工，上班族陸續乘搭公共交通上班，當局加強抗疫措施審查及消毒。截至上周六（7日）凌晨，內地確診病例維持約8萬宗、3070人病亡；已有逾5.5萬人病愈出院，目前有約2.2萬名確診患者，疑似病例約500人。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭，上周六會見世衞總幹事譚德塞，通報中國決定向世衞捐款2000萬美元（約1.56億港元），支持開展抗疫國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，並加強公共衞生體系建設。譚德塞表示將同中方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展。

中國政府上周三及上周四（4日及5日）先後派包機赴伊朗，接載共311名公民，回到已多日沒有新增病例的甘肅省。惟29名公民在省級定點醫院隔離期間，相繼確診；另外61人在省級定點醫院隔離留觀，221人在集中隔離點，正進一步進行醫學檢測檢查。甘肅本地累計確診病例增至120宗。