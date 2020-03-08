新冠肺炎：泉州一隔離酒店倒塌　43人獲救

福建泉州市一幢隔離新冠肺炎密切接觸者的酒店，在上周六（7日）突然倒塌，造成至少70人被埋。截至周日（8日）凌晨，消防救援總隊消息指，目前已救出43人，當中39人輕傷、1人重傷；另有3名兒童被救出後，情況未明。

事發位於鯉城區南環路，樓高6層半的欣佳快捷酒店，附近多輛汽車被壓毀。救援人員介紹，酒店倒塌後，建築殘骸大概有3、4層樓高；加上酒店的結構整複雜，加大救援難度，加上大型救援工具會影響壓在底下的被困者，救援人員只能以切割方式施救。此外，為防止感染新冠病毒，現場亦進行消殺工作。

此外，據內媒報道，欣佳酒店所在樓倒塌時，有泉州萬翔醫護人員在內值班，目前醫院負責人已趕赴現場，但還不知道值班醫護的具體情況。有內媒記者深夜抵達事故現場，發現樓體處坍塌成一片廢墟，大量建築鋼材裸露在外；多名救援人員正進行救援，搜救犬在尋找被困人員。

事故發生後，當地政府部門組織搜救，調動消防救援和醫院等方面參加救治，並出動吊車、起重機、挖掘機等36輛應急救援車輛、67輛消防車、15輛救護車，現場消防、醫務及其他救援人員700餘人。

應急管理部要求對坍塌建築進行全面摸排，盡快核清被困人數，減少傷亡；另嚴格現場管控，落實疫情防控措施，對周邊建築、道路、管網進行安全檢查，嚴防二次坍塌和次生事故。並將事故通報全國，督促盡快查明事故原因，依法依規嚴肅問責，並提醒福建及各地各部門全面排查各類安全隱患。