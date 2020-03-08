新冠肺炎：隔離患者酒店倒塌　前商戶質疑大廳間房惹禍

福建泉州欣佳酒店上周六（7日）突然倒塌，目前最少30人仍然被埋，生死未明，據指酒店是新冠肺炎疫情的隔離點。一名曾在事發大樓做生意的商戶指出，酒店所在的樓層本來為一整層大廳，後來加上多堵牆分隔出客房。另有酒店林姓經理表示，有房東近期在大樓另一側修地基，或是酒店倒塌原因。

據內媒報道，大樓前商戶指出，酒店所在的建築其1樓為汽車維修、銷售的店舖，2樓至6樓是足浴店和客房，7樓則為員工宿舍。在2017年前，大樓每層樓都是開闊的大廳，決定要建設酒店後，大廳被水泥和磚頭砌牆分隔成客房。但他透露，酒店在裝修期間曾引發商戶擔憂，怕大樓的承重能力有限，加上一樓的商戶門窗疑因壓力問題，「玻璃被擠壓炸裂五六塊」，遂因覺得危險而決定搬離。

酒店一名林姓經理確認，酒店為集中隔離點住有幾十名隔離人員。至於樓房倒塌的原因，林男表示，事發前酒店房東曾對房屋進行過與地基相關的施工，或許與此事有關。

而據工商資料顯示，酒店曾在2018年11月和2019年12月，因「未按規定辦理住宿登記」，被泉州市公安局鯉城區分局處以罰款，並被責令立即整改。