磚頭在屋苑從天而降 一歲嬰被砸中陷腦死

事發現場（左圖）因較偏僻，未有閉路電視拍到當時情況；社區貼有禁止高空拋物的通告。（右圖）

浙江紹興市一名14個月大的李姓男嬰，近日被高空墜落的磚頭砸中頭部，傷勢嚴重；內媒從其家人獲悉，男嬰目前已陷入腦死亡，靠藥物輸液維持生命體徵。有內媒記者上周六（7日）前往事發地點，竟發現高空砸物的情況不但沒有改善，更親眼目睹一袋垃圾從天而降。

事發於柯橋華舍街道的待駕橋花園，上周四（5日）上午10時許，男嬰母親推車帶孩子散步；正返回住處時，一塊雞蛋大小的紅色磚頭從天而降，砸中男嬰頭部；有在現場的居民表示，「孩子的頭頂明顯凹陷，鮮血緩緩流出」，而李母被嚇得手足無措，抱起孩子大聲痛哭，群眾見狀立即報警。

男嬰先被送至市中心醫院急診科治療，但因傷勢嚴重又被送至浙江大學醫學院附屬兒童醫院進行手術救治。至翌日（6日）下午5時許，醫生已三度與男嬰父母談話，告知術後情況未見好轉，以及陷入腦死亡。目前男嬰在重症監護室治療，以藥物輸液維持生命體徵。

屋苑的所在社區書記張齊賢表示，因事發地點較偏僻，導致未有閉路電視拍到當時情況；他又指出，社區一直貼有通告禁止高空拋物。惟內媒記者實地採訪當日，亦見有一袋垃圾從天而降。

截至上周六，男嬰的父親表示目前治療費已花逾6萬元人民幣（約6.83萬港元），惟醫生經搶救後，建議他們轉院至杭州，又指現時情況並不樂觀；李父又提到，日前接到警方來電要求前往派出所作筆料，但警員未查出高空砸物的當事人，只指出「很快就會有結果」。