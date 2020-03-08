新冠肺炎：首批「綠碼」發放　獲證市民返崗復工

內地多個省市陸續復工，中央近日推出電子「健康碼」監控系統，以綠、黃、紅三種顏色代表復工人員的健康狀況。湖北省在上周六（7日）發放首批作為境內返崗通行證明的「綠碼」，有市民獲通知可返回崗位復工。

據了解，省內必需返崗人員需由公司部門提出申請，並報所在地縣（市、區）指揮部審核。公司獲審核意見反饋後，可通知員工通過「鄂匯辦」程式或「支付寶」平台申領健康碼。而返崗人員現住的地縣指揮部，亦必須通過大數據平台，查詢他們的健康狀況，並發出具隔離滿14天的健康證明。

省政務管理辦根據大數據比對結果和健康證明，才可對符合條件的復工人員發放「綠碼」。市民獲得「綠碼」後，可在交通平台上申請車輛通行證，以員工自駕方式，或公司以「點對點」包車方式實施返程。

據了解，電子「健康碼」監控系統由中國國務院「指導」交辦，上月已由杭州市率先使用。當中「綠碼」代表可以「憑碼通行」；「黃碼」代表必須實施7天隔離，連續7天健康打卡正常，才可轉為「綠碼」；而「紅碼」民眾則須14天隔離，連續14天健康打卡正常才可轉為「綠碼」。