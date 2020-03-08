台灣導盲犬定位不明　團體爭取工作犬立法

台灣導盲犬協會在2015年被指過度繁殖導盲犬，遭台北市動保處依違反動物保育法罰款3萬元新台幣（約7900港元）。協會認為導盲犬是用於輔助視障者，屬「經濟動物」並不是「寵物」，遂提起行政訴訟，惟案件在近日仍判敗訴。協會秘書長陳威廉表示，除提起上訴外，將推動將導盲犬定位為「工作犬」的立法，讓導盲犬不再是動保法中的「寵物」。

陳威廉指出，1隻導盲犬至少需要2年訓練及測驗，合格後才能正式協助有需要人士，並不是一般養在家中備受呵護的寵物；而且導盲犬是視障者生活上的輔助者，協助視障者在出門時行進、過馬路、購物待。導盲犬目前受衞福部管理被列為「工作犬」，是經專業訓練的犬隻，與緝毒犬、警犬一樣，遂希望透過推動立法，將導盲犬並列為「工作犬」來管理。

陳威廉表示，為讓大眾更了解導盲犬，協會到各地舉辦講座，讓民眾體驗視覺障礙；強調導盲犬並不是與生俱有帶領視障者走路的能力，而是要在兩個月大時，於人類生活環境中穿梭，進行「社會化訓練」，包括超商、學校、公共交通等，透過訓練師、寄養家庭義工的帶領和訓練，花至少2年時間才能訓練出1隻合格的導盲犬。

在2019年底，台灣有42名導盲犬使用者，而全台卻有6萬名視障者，以國際導盲犬聯盟的理想比例1比100來計算，台灣至少仍需要約600隻導盲犬，反映其明顯不足以輔助視障者的生活所需。

東網駐台記者郭良傑報道