聲稱做慈善呃補助　3人強迫殘疾人士工作獲刑

湖南湘西自治州保靖縣以男子向X權為首等3人，在20年內拐騙10多名殘疾人士為他們工作賺錢，獲利近60萬元人民幣（約68萬港元）。案件近日在保靖縣法院開庭宣判，3人犯強迫勞動罪罪成，被判囚2年至6年。向男等人聲稱做慈善事業，收留無家可歸的殘疾人士，曾向政府申請資助，多次獲得大米、衣物等物資。

向男與妻子陽X英及監工吳X菊3人從廣東、湖南、黑龍江等多地，拐騙殘疾人士到向男家中工作。3人平日安排他們修建牆壩、種烤煙、開採礦山等體力勞動，晚上將他們關在矮小的房間內，僅有一塊床板、一堆稻草和破爛的舊棉被供他們睡覺，居住環境十分惡劣。

老龍（化名）是其中一名受害人，他表示，每天都要為向男工作，從未休息過一日，每餐都是食番薯。他曾多次逃跑無果，直到2018年7月，成功逃回家中報警，揭發事件，警方將向男等3人逮捕起訴。

法院調查發現，受害人均有智力障礙或聾啞人士，他們沒有工資，做錯事或不聽從指揮時，會遭向男毒打。為防止受害人逃走，在他們工作期間，3人會輪流看守，若發現有人逃跑，將會對其拳打腳踢，受害人身上滿布瘀青和傷痕。

法院指出，以向男為首的涉惡組織，對多名來自各地的受害人進行拘禁和強迫勞動，惟當地村民不滿他們的做法，亦敢怒不敢言。法院認為，該組織為非作惡，欺壓百姓，造成惡劣的社會影響，遂決定對向男判囚6年、陽女判囚3年、吳某判囚2年，並沒收其違法所得。