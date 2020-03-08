起火致1死煙塵遮天　台塑膠廠或面臨罰鍰

台灣彰化縣一間塑膠工廠，上周六（7日）清晨4時許傳出火警。由於廠房內堆放大量塑膠粒真空包，火勢迅速蔓延，陷入一片火海。工廠其中一名陳姓員工被困，吸入濃煙嗆傷昏迷，全身多處燒焦，送院搶救後不治。起火原因及損失有待警方調查。

起火工廠位於芳苑鄉芳苑工業區。縣消防局透露，工廠面積逾3300平方米，火海迅速蔓延至2樓。起火時工廠溫度瞬間飆升，住在1樓的員工先發現火警，飛奔上樓大喊「起火了」，住在2樓的2名員工，其中1人及時逃出，38歲陳男則命喪火窟。由於屋頂設置太陽能板，消防一度擔心灑水會引發觸電，惟太陽能板瞬間被熱熔，至上午6時許控制火勢。

由於廠內放有大量塑膠製品，燃燒塑膠臭氣瀰漫整個工業區和附近住宅區，煙塵遮天，周邊住戶更直言「不敢呼吸了」。縣環保局依消防局通報派遣空氣品質監測車監測，因濃煙擴散條件不佳，芳苑鄉區域及鄰近地區民眾家戶需緊閉門窗避免外出，並建議佩戴口罩。當局將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，並依《空污法》處以10萬元至500萬元新台幣（約2.64萬至132萬港元）罰鍰。