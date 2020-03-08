充當黑惡保護傘　阜陽人大常委前副主任被雙開

安徽阜陽市人大常委會前副主任、潁上縣委前書記熊德超，長期充當黑惡勢力保護傘，卻多次強調要廉政建設，被查前一天更主持召開掃黑除惡工作推進會。省紀委監委上周六（7日）發布消息，熊男已構成職務違法和涉嫌受賄罪被雙開（即開除黨籍及公職），並特別提到他公然充當保護傘，「口是心非，長期充當『兩面人』」。

消息指，熊德超長期充當黑惡勢力「保護傘」，違規向有關企業返還土地出讓金，干預稅務執法活動；收受禮品、禮金，隱瞞不報個人有關事項，與他人串供；利用職權為親屬承攬業務提供幫助；違反有關法律計劃外生育，參與賭博，涉嫌受賄犯罪。

公開資料顯示，熊德超現年56歲，曾任安崗鄉鄉長及多個鄉鎮的書記。自2004年起，先後擔任縣委政法委書記、常務副縣長，潁上縣委副書記、代理縣長，2013年接任縣委書記，2017年2月起任阜陽市人大常委會副主任，至去年8月17日被查。

熊德超履新潁上縣委書記時，曾稱會堅持廉潔自律，並在公開報道中多次強調廉政建設。他於去年8月16日主持掃黑除惡工作推進會，會上更公布潁上縣的形式主義官僚主義整改、掃黑除惡、中央掃黑除惡督導組反饋問題整改工作等情況，並就做好下一步工作安排部署。